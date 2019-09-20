Жители двух районов Саратова на весь день остались без воды

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-20T11:17:55+03:00

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Сегодня, 20 сентября, Ленинский и Волжский районы Саратова остался без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, как только будут закончены работы на водопроводе.

Речь идет о частном секторе по Майской улице от Школьной до Моисеева, Вознесенской от Большой Горной до Посадского, Веселой улицы, Гвардейской от Бережной до Попова, Бережной, Попова, Зои Космодемьянской от Бережной до Попова, Спартака, Щорса, 5-й Дачной 70б, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 68/2, 68/3.

ИСТОЧНИК KP.RU