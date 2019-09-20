Под Марксом грузовик насмерть сбил человека

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-20T11:08:16+03:00

Мужчина шел по дороге в попутном направлении

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В Марксовском районе Саратовской области насмерть был сбит человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 20:05 на 347-м км трассы Самара — Волгоград.

По предварительной версии, 36-летний водитель автомобиля МАЗ-642208-230 с полуприцепом допустил наезд на пешехода. 48-летний мужчина шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU