Гендиректор Российского экологического оператора оценил работу Энгельсского технопарка
Генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сегодня, 20 сентября, работает в Саратовской области.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он посетил Энгельсский экотехнопарк, где осмотрел процесс сортировки мусора, а также пообщался с руководством Регионального оператора по управлению отходами.
Мусорная сортировка в Энгельсском экотехнопарке.
- Саратовский Регоператор планомерно проводит работу с региональными и муниципальными властями, а также управляющими компаниями, — отметил Денис Буцаев.
Он также сообщил, что в Саратовской области проведена работа по корректировке нормативов отходов.
- В разные сезоны сделаны повторные замеры, чтобы исключить даже малую погрешность. С 1 января 2020 года все проблемы будут полностью исключены, — выразил уверенность Буцаев.
Денис Буцаев рассказал о работе Регоператора в Саратовской области.
После посещения Энгельсского экотехнопарка у Буцаева запланирована встреча с губернатором Радаевым.
ИСТОЧНИК KP.RU