Гендиректор Российского экологического оператора оценил работу Энгельсского технопарка

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-20T10:52:25+03:00

В Саратовской области будут исключены погрешности при начислении платы за вывоз мусора [фото]

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Генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сегодня, 20 сентября, работает в Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он посетил Энгельсский экотехнопарк, где осмотрел процесс сортировки мусора, а также пообщался с руководством Регионального оператора по управлению отходами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/733172" frameborder="0"></iframe> Мусорная сортировка в Энгельсском экотехнопарке.

- Саратовский Регоператор планомерно проводит работу с региональными и муниципальными властями, а также управляющими компаниями, — отметил Денис Буцаев.

Он также сообщил, что в Саратовской области проведена работа по корректировке нормативов отходов.

- В разные сезоны сделаны повторные замеры, чтобы исключить даже малую погрешность. С 1 января 2020 года все проблемы будут полностью исключены, — выразил уверенность Буцаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/733171" frameborder="0"></iframe> Денис Буцаев рассказал о работе Регоператора в Саратовской области.

После посещения Энгельсского экотехнопарка у Буцаева запланирована встреча с губернатором Радаевым.

ИСТОЧНИК KP.RU