Советник саратовского губернатора получил грамоту от Владимира Путина

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-20T10:18:38+03:00

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Евгений Фесько, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Саратовской области награжден почетной грамотой президента России.

- За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд, — за такие заслуги вручена грамота.

Указ «О поощрении» президент России Владимир Путин подписал 19 сентября.

При этом Евгений Фесько является также советником губернатора Валерия Радаева.

ИСТОЧНИК KP.RU