Советник саратовского губернатора получил грамоту от Владимира Путина
Евгений Фесько награжден за достигнутые успехи
Фото с сайта Национального антитеррористического комитета
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Евгений Фесько, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Саратовской области награжден почетной грамотой президента России.
- За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд, — за такие заслуги вручена грамота.
Указ «О поощрении» президент России Владимир Путин подписал 19 сентября.
При этом Евгений Фесько является также советником губернатора Валерия Радаева.
ИСТОЧНИК KP.RU