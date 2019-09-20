В Саратовской области запланирован двукратный рост объемов экспорта

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-20T09:53:48+03:00

Будет реализован региональный проект «Промышленный экспорт» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

Изменить размер текста: A A

В пятницу 20 сентября в пресс-центре правительства Саратовской области проходит пресс-конференция министра промышленности и энергетики региона Андрея Архипова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», тема обсуждения: формирование перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности в рамках реализации проекта «Промышленный экспорт» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Было отмечено, что в последнее время в Саратовской области наблюдается снижение экспорта в целом по всем отраслям. Чтобы изменить ситуацию, были разработаны механизмы господдержки.

Региональный проект «Промышленный экспорт» нацелен на двукратный рост объема несырьевого не энергетического экспорта уже к концу 2024 года.

Восемь саратовских предприятий получат льготное банковское кредитование. Причем список может вырасти.

ИСТОЧНИК KP.RU