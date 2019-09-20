Панков: Ложь, угрозы, грязь не смогут остановить меня в отстаивании интересов людей

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-20T09:29:39+03:00

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Никакие клеветнические публикации не смогут помешать работе, направленной на защиту интересов людей. Об этом в телеграм-канале «Пара слов» предупредил своих оппонентов депутат Госдумы Николай Панков.

- Не комментировал тему скандала в юридической академии, перестановок в избирательной комиссии. Писал открыто о коррупции отдельных людей в здравоохранении, образовании. Силами рабочей группы возвращаем государству земли авиационного завода. Открыто выступаю против коррупции, кумовства за порядочность и человеческие ценности. Поднимаю вопрос, откуда получают финансирование (и судя по всему немалое) навальновские структуры в нашей области. Не от того ли, что дезинформируют людей в соцсетях и собирают с них средства?

Все это не нравится нечистым на руку. Тем, кого отрывают, как свиней, от корыта денежного, государственного, от воровства. Мне уже сказали, что выйдет негативная статья, полная вранья и злости. Ничего. Уверен, правда победит. Знаю и другое. Ложь, угрозы, грязь не смогут остановить меня в отстаивании интересов людей.

Удовольствие от работы получаю, когда вижу, что защитил, помог жителям или даже одному человеку. Их понимание, доброе слово — главный результат, к которому надо стремиться. Не понять тем, кому звон монет важней всего. Спасибо за поддержку и информацию. А они пусть знают, что мы не только знаем, но и видим — кто и почем, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU