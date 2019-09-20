2019-09-20T09:29:39+03:00
Общество

Панков: Ложь, угрозы, грязь не смогут остановить меня в отстаивании интересов людей

Екатерина Семенова
Поделиться:
Николай ПанковНиколай Панков
Изменить размер текста:

Никакие клеветнические публикации не смогут помешать работе, направленной на защиту интересов людей. Об этом в телеграм-канале «Пара слов» предупредил своих оппонентов депутат Госдумы Николай Панков.

- Не комментировал тему скандала в юридической академии, перестановок в избирательной комиссии. Писал открыто о коррупции отдельных людей в здравоохранении, образовании. Силами рабочей группы возвращаем государству земли авиационного завода. Открыто выступаю против коррупции, кумовства за порядочность и человеческие ценности. Поднимаю вопрос, откуда получают финансирование (и судя по всему немалое) навальновские структуры в нашей области. Не от того ли, что дезинформируют людей в соцсетях и собирают с них средства?

Все это не нравится нечистым на руку. Тем, кого отрывают, как свиней, от корыта денежного, государственного, от воровства. Мне уже сказали, что выйдет негативная статья, полная вранья и злости. Ничего. Уверен, правда победит. Знаю и другое. Ложь, угрозы, грязь не смогут остановить меня в отстаивании интересов людей.

Удовольствие от работы получаю, когда вижу, что защитил, помог жителям или даже одному человеку. Их понимание, доброе слово — главный результат, к которому надо стремиться. Не понять тем, кому звон монет важней всего. Спасибо за поддержку и информацию. А они пусть знают, что мы не только знаем, но и видим — кто и почем, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Вольска развел африканских сомов у себя в сарае
ГУ МВД: Абасов и Чернова пытались принимать новых дольщиков в банкротные ЖСК даже под арестом
В Саратовской области ожидаются заморозки
В Саратове закрывают перекресток Вольской и Сакко и Ванцетти
Почетный гражданин Саратова Анатолий Семенов отмечает день рождения
В Саратовской области продавца разливного пива оштрафовали за торговлю бутылками
В Энгельсе на день перекроют движение по площади Ленина
Полиция Саратовской области не может изъять средства СРО из банков-банкротов
В Саратовской области свыше 5,5 тыс.семей получили маткапитал
В Саратове отремонтировано почти 50 тыс.кв.м тротуаров
В Балакове женщину приговорили к ограничению свободы за защиту брата
Пенсионер на иномарке устроил ДТП под Саратовом
Работа Регоператора Саратовской области высоко оценена в части корректности нормативов
Убийце из Пугачева смягчили срок на два месяца после извинений
В Энгельсе рецидивист залез в чужой дом и украл телевизор
В Саратове мужчина обманом забрал у горожанина почти 25 тыс. рублей
Преподаватель химии из саратовского лицея представит область на конкурсе «Учитель года России»
В поселке Соколовый девушка украла шоколад Milky Way на сумму свыше 11 тыс. рублей
Саратовский театр «Самокат» открывает 33-й театральный сезон
КВС взыскано с управляющих организаций-должников 1,7 млн рублей
В кафе Вольска женщина лишилась трех банковских карт
В Энгельсе мужчина за день изнасиловал двух женщин в лифте
В Саратове мужчина украл у девушки через мобильник 4,5 тыс. рублей
В сквер Первой учительницы и сад Радищева вернется чугунная ограда
Жители двух районов Саратова на весь день остались без воды
Под Марксом грузовик насмерть сбил человека
Гендиректор Российского экологического оператора оценил работу Энгельсского технопарка
Советник саратовского губернатора получил грамоту от Владимира Путина