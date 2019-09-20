В Саратове парень кинулся на полицейского с ножом, чтобы попасть в колонию

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-20T09:19:46+03:00

Вместо этого он будет выплачивать штраф

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В Саратове суд оштрафовал юношу за угрозы ножом сотруднику полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 19-летнего парня признали виновным в угрозах применения насилия.

Было установлено, что утром 19 июля юноша угрожал ножом сотруднику ДПС на посту у моста в Пристанном. На суде он полностью признал вину, раскаялся и объяснил причины поступка. Оказалось, парень сам хотел попасть в места лишения свободы, чтобы не быть не иждивении у родственников.

После раскаяния парень принес извинения потерпевшему.

Теперь он заплатит штраф в сумме 15 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU