В Саратове парень кинулся на полицейского с ножом, чтобы попасть в колонию
Вместо этого он будет выплачивать штраф
Фото СУ СКР региона по Саратовской области
Изменить размер текста:
В Саратове суд оштрафовал юношу за угрозы ножом сотруднику полиции.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 19-летнего парня признали виновным в угрозах применения насилия.
Было установлено, что утром 19 июля юноша угрожал ножом сотруднику ДПС на посту у моста в Пристанном. На суде он полностью признал вину, раскаялся и объяснил причины поступка. Оказалось, парень сам хотел попасть в места лишения свободы, чтобы не быть не иждивении у родственников.
После раскаяния парень принес извинения потерпевшему.
Теперь он заплатит штраф в сумме 15 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU