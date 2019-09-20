2019-09-20T09:01:23+03:00
Происшествия

ДТП с такси перегородило движение трамвая №11 в Саратове

Иномарка столкнулась с «Ладой» на Осипова
Екатерина Семенова
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Фото Юлии КековойФото Юлии Кековой
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В Саратове из-за ДТП встали трамваи №11.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на пересечении улиц Осипова и Танкистов, недалеко от ракетного училища.

Автомобили Hyundai (такси) и «Лада» столкнулись рядом с трамвайными путями, перегородив движение в сторону центра.

Фото Юлии Кековой

Фото Юлии Кековой

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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