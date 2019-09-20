ДТП с такси перегородило движение трамвая №11 в Саратове
Иномарка столкнулась с «Ладой» на Осипова
Фото Юлии Кековой
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В Саратове из-за ДТП встали трамваи №11.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на пересечении улиц Осипова и Танкистов, недалеко от ракетного училища.
Автомобили Hyundai (такси) и «Лада» столкнулись рядом с трамвайными путями, перегородив движение в сторону центра.
Фото Юлии Кековой
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU