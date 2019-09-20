ДТП с такси перегородило движение трамвая №11 в Саратове

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-20T09:01:23+03:00

Иномарка столкнулась с «Ладой» на Осипова

Изменить размер текста: A A

В Саратове из-за ДТП встали трамваи №11.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на пересечении улиц Осипова и Танкистов, недалеко от ракетного училища.

Автомобили Hyundai (такси) и «Лада» столкнулись рядом с трамвайными путями, перегородив движение в сторону центра.

Фото Юлии Кековой

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU