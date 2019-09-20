В Вольске автомобилист гонял с привязанной к машине собакой

СЕГОДНЯ 08:45 2019-09-20T08:45:39+03:00

Его удалось остановить только военной полиции

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В Вольске Саратовской области местные жители возмутились поступком автомобилиста, который гонял по городу с привязанной к машине собакой.

Как сообщает местный сайт «Вольская неделя», мужчина ездил на автомобиле «Нива-Шевроле» по улице Талалихина. При этом к прицепу был пристегнут цепью пес.

Когда один из участников движения попытался остановить автомобиль, водитель лишь прибавил скорость, протащив собаку по земле. Задержать мужчину удалось военной полиции на пересечении с улицей Народная.

Сообщение вызвало волну гнева на сайте и в соцсетях. Горожане требуют сурово наказать мужчину за жестокое обращение с животным.

ИСТОЧНИК KP.RU