В Вольске автомобилист гонял с привязанной к машине собакой
В Вольске Саратовской области местные жители возмутились поступком автомобилиста, который гонял по городу с привязанной к машине собакой.
Как сообщает местный сайт «Вольская неделя», мужчина ездил на автомобиле «Нива-Шевроле» по улице Талалихина. При этом к прицепу был пристегнут цепью пес.
Когда один из участников движения попытался остановить автомобиль, водитель лишь прибавил скорость, протащив собаку по земле. Задержать мужчину удалось военной полиции на пересечении с улицей Народная.
Сообщение вызвало волну гнева на сайте и в соцсетях. Горожане требуют сурово наказать мужчину за жестокое обращение с животным.
ИСТОЧНИК KP.RU