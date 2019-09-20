В Саратове первокурсница бросила новорожденного в квартире

СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-20T08:22:53+03:00

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В поселке Солнечный Саратова полиция задержала молодую мать за оставление ребенка в опасности.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 19-летняя студентка первого курса одного из колледжей оставила новорожденного в квартире без помощи.

При этом сообщается, что ребенок родился 5 июля и в этот же день был госпитализирован, так как мать оставила его в квартира на улице Перспективная без помощи в опасном состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Мать была отправлена под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU