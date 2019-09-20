2019-09-20T08:10:12+03:00
Общество

Нина Попова стала замруководителя аппарата губернатора

Она сохранила пост начальника пресс-службы главы региона
Екатерина Семенова
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Заместителем руководителя аппарата губернатора Саратовской области — начальником управления правительства по взаимодействию со СМИ назначена Нина Попова.

Как сообщается на портале опубликования официальных документов, соответствующее постановление Валерий Радаев подписал 17 сентября.

Ранее Нина Попова занимала должность начальника управления правительства по взаимодействию со СМИ.

У Нины Поповой сохраняется месячный оклад, соответствующий классному чину «Действительный государственный советник Саратовской области 1 класса». За особые условия государственной гражданской службы она будет получать ежемесячную надбавку в размере 200% оклада. Кроме того, ей полагается ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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