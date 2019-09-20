В Саратовской области снизилась средняя зарплата
За июль она составила 27,3 тыс. рублей
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В Саратовской области средняя зарплата по итогам июля составила 27 251,7 рубля.
Такие данные «КП-Саратов» сообщили в Саратовстате.
При этом она сократилась по сравнению с предыдущими месяцами. Например, в марте средняя зарплата оценивалась в 27,5 тыс. рублей, в апреле — 28,4 тыс. рублей, в мае — 28,8 тыс. рублей, а в июне — 28,7 тыс. рублей.
При этом аналитики Саратовстата отмечают, что по сравнению с июлем прошлого года, средняя зарплата выросла на 7,8%.
Больше всех получают сотрудники страховых и финансовых организаций — 45,9 тыс. рублей в среднем.
ИСТОЧНИК KP.RU