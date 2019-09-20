2019-09-20T07:39:08+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина умер, споткнувшись о матрас

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности
Екатерина Семенова
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В Волжском районе Саратова завершено расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 35-летний местный житель.

По версии следствия, в ночь на 13 июля компания из пяти приятелей расположилась в квартире дома на улице Менякина. Двое из собутыльников ранее конфликтовали, поэтому не обошлось без ссоры и в тот раз.

37-летний мужчина ударил 35-летнего по лицу, тот попятился, споткнулся о матрас, на котором спал человек, и упал, ударившись затылком о пол.

Вызванные медики «скорой помощи» констатировали смерть пострадавшего от тупой травмы головы.

Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Дело направлено прокурору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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