В Саратове мужчина умер, споткнувшись о матрас
В Волжском районе Саратова завершено расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 35-летний местный житель.
По версии следствия, в ночь на 13 июля компания из пяти приятелей расположилась в квартире дома на улице Менякина. Двое из собутыльников ранее конфликтовали, поэтому не обошлось без ссоры и в тот раз.
37-летний мужчина ударил 35-летнего по лицу, тот попятился, споткнулся о матрас, на котором спал человек, и упал, ударившись затылком о пол.
Вызванные медики «скорой помощи» констатировали смерть пострадавшего от тупой травмы головы.
Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Дело направлено прокурору.
ИСТОЧНИК KP.RU