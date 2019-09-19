Сергей Саратовский считает, что нужно извиниться перед Мариной Епифановой

СЕГОДНЯ 19:29 2019-09-19T19:29:23+03:00

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Председатель общественного совета при Минобразе области Сергей Саратовский прокомментировал положение дел в отношении бывшего руководителя ведомства Марины Епифановой:

- Несомненным плюсом для любого профессионального сообщества является снятие обвинений независимо от того, кому они предъявлялись – учителю, директору или руководителю высшего звена.

Конечно, при публичной деятельности Генпрокуратуры гражданам важно знать не только те случаи, где решения были приняты правильно, но и те ситуации, когда решения были приняты неверно. Чем более открыта система, тем с большим доверием к ней относится общество. Процесс этот небыстрый, поступательный, но крайне необходимый.

Совершенно правильно идет речь об извинениях. Мне кажется, что в каждом случае важно знать мнение самого человека, в чей адрес направляются извинения. Все мы извиняемся по-разному и для кого-то важны слова, сказанные лично, для кого-то публичное оглашение. Конечно, нужно это сделать, – уверен Сергей Саратовский.

ИСТОЧНИК KP.RU