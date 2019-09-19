2019-09-19T18:07:13+03:00
Общество

В Саратове впервые сыграли свадьбу в стиле милитари

Жених и невесты приехали на армейских джипах и в камуфляжных нарядах
Екатерина Семенова
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Свадьба-милитари в СаратовеСвадьба-милитари в Саратове
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Сегодня, 19 августа, в очередную «красивую дату» в саратовском Дворце бракосочетаний брак зарегистрировали 25 пар.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства области, в последний раз такой свадебный бум был 9 августа.

Кроме того, 19.09.19 была впервые сыграна свадьба в стиле милитари. Лариса и Константин Барабанщиковы приехали на собственное бракосочетание на армейских вездеходах, которые ничем не были украшены, в отличие от обычных свадебных кортежей. Наряды жениха и невесты также оказались нетрадиционными, а в камуфляжном стиле

- Мы с будущей супругой сразу решили, что свадьба должна для нас стать самым запоминающимся событием в нашей совместной жизни, – рассказал Константин.

Его супруга Лариса отметила, что праздник должен быть только для них.

- Поэтому решили обойтись без свидетелей и гостей, это только наш день, – считает новобрачная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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