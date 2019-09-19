Житель Балаково отработает долг для своего сына
Он четыре месяца не давал денег на содержание ребенка
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Суд признал 38-летнего балаковца виновным в неуплате алиментов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина уже привлекался за это правонарушение к ответственности в феврале 2019 года, однако с 19 апреля по 23 июня у него накопилась новая сумма, свыше 25 тыс. рублей.
Гражданина обязали провести полгода на исправительных работах с удержанием 5% заработной платы в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU