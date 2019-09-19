2019-09-19T16:29:24+03:00
Общество

Управляющие организации задолжали более 200 млн руб за обращение с ТКО

Екатерина Семенова
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Специалисты Регионального оператора ведут претензионную работу с управляющими жилищным фондом организациями. По состоянию на 19 сентября суммарная задолженность превысила 200 млн рублей. Суммы неплатежей варьируются от 50 тыс рублей до почти 11 млн рублей. Лидером среди должников стала группа одноименных управляющих компаний «ФРИ ДОМ», которые практически не оплачивают услугу по обращению с ТКО. В частности, с 1 мая от компаний не поступало никаких платежей. Общая задолженность компаний превысила 24 млн рублей. При этом достоверно известно, что многие собственники жилых помещений в домах под управлением данной компании, своевременно оплачивают коммунальные услуги, включая обращение с ТКО. Также в лидерах ООО «Управляющая компания Алекс» (6 млн руб.); УК «Техстрой» (5,2 млн руб.)

- В настоящий момент в адрес недобросовестных управляющих организаций готовятся исковые заявления о взыскании долгов перед Регоператором. Ряд компаний предпочитает игнорировать поступающие досудебные претензии, другие немедленно приступают к погашению задолженности. Мы будем только усиливать претензионную работу, потом что своевременная и полноценная оплата коммунальной услуги способствует снижению тарифа для населения. Отдельно жителям и надзорным органам стоит обратить внимание, на что расходуются собираемые управляющими компаниями средства, если они не идут на оплату коммунальных услуг, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что жители многоквартирных домов могут принять решение о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и Региональным оператором. Порядок установлен в Жилищном кодексе РФ. Прямые расчеты позволяют устранить недобросовестных посредников и обеспечить прозрачность системы начисления и оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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