В Саратове прокуратура потребовала лишить больного мужчину водительских прав

СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-19T16:10:00+03:00

Гражданин стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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В Саратове прокуратура потребовала лишить водительских прав пожилого мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, соответствующий иск был подан в суд.

Установлено, что 60-летний мужчина получил права категории «В» в мае 2010 года. Однако в 2017 году его поставили на учет в ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер».

- Имеющееся у гражданина заболевание является препятствием безопасному управлению автомобилем, — отметили в прокуратуре.

Суд удовлетворил требования прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU