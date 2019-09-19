В Саратове прокуратура потребовала лишить больного мужчину водительских прав
Гражданин стоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Изменить размер текста:
В Саратове прокуратура потребовала лишить водительских прав пожилого мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, соответствующий иск был подан в суд.
Установлено, что 60-летний мужчина получил права категории «В» в мае 2010 года. Однако в 2017 году его поставили на учет в ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер».
- Имеющееся у гражданина заболевание является препятствием безопасному управлению автомобилем, — отметили в прокуратуре.
Суд удовлетворил требования прокурора.
ИСТОЧНИК KP.RU