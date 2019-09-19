В Энгельсе пройдет Всемирный день без автомобиля

СЕГОДНЯ 16:09 2019-09-19T16:09:12+03:00

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Администрация Энгельсского района предлагает жителям присоединиться к Всемирному дню без автомобиля, который состоится 22 сентября 2019 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, это символическая акция, которая призвана напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному средству.

Основная тема этого года станет безопасность пеших и велосипедных прогулок. Так, на базе МУП «Энгельсэлектротранс» будет проведена акция, предоставляющая право бесплатного проезда в троллейбусах пассажирам, предъявившим своё водительское удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU