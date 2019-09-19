В Саратовской области обнаружены некачественные витамины

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-19T15:52:52+03:00

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявило возможно небезопасное лекарство для животных.

- Речь идет о препарате «Ивермезол» (серия 2, срок годности до 02.2023) производства «Витаминно-аминокислотный комплекс «Витам» (серия 1350918, срок годности до 09.2020, серия 1200818 и срок годности до 08.2020) производства ООО «Фирма «Биоветсервис», Томская область. Он не соответствует установленным требованиям по показателю «массовая доля аскорбиновой кислоты», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Реализация серии препарата приостановлена, горожан просят сообщать в ведомство об обнаружении этого лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU