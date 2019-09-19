Под Саратовом бывший осужденный вернулся в колонию для вступления в брак с заключенной
В колонии №20 Красноармейского района Саратовской области в брак вступили заключенная и бывший осужденный.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН региона, познакомились будущие новобрачные также в этой колонии-поселении, где оба отбывали наказание.
При этом мужчина уже вышел на свободу, где нашел работу. После этого он вернулся в колонию и сделал предложение возлюбленной. Женщина ответила согласием, несмотря на то, что ей предстоит провести в заключении еще около трех лет.
В колонию для церемонии приехала сотрудница ЗАГСа из Красноармейска.
Работники колонии не только поздравили молодоженов, но пожелали больше не совершать ничего противозаконного.
ИСТОЧНИК KP.RU