В Саратове рецидивист украл украшения из машины девушки

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-19T15:45:58+03:00

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В полицию обратилась 24-летняя жительница Ленинского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам девушки неизвестный, подобрав ключи, проник в автомашину ВАЗ-2114, которая была припаркована около ее дома и унес оттуда сумку.

В аксессуаре лежали женские вещи, золотая цепочка и 4,5 тыс. рублей, сумма ущерба составила 29,5 тыс. рублей.

Задержан предполагаемый 26-летний вор, который признался, что деньги потратил, а все остальное выкинул.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU