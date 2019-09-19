В официальном аккаунте волейбольного «Протона-Саратов» призывают к отставке руководства клуба

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-19T16:02:01+03:00

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В официальном аккаунте в Твиттере волейбольного клуба «Протон-Саратов» появились банеры, призывающие к отставке Анатолия Годаля. Из текста не ясно, об отставке с какого именно поста идет речь.

Анатолий Годаль является с прошлого года президентом клуба «Протон-Саратов», а также много лет возглавляет как председатель Федерацию волейбола Саратовской области. Кроме того, в марте 2019 года Годаль зарегистрировал "Ассоциацию волейбольный клуб Протон-Саратов", где является президентом. По адресу ассоциации зарегистрированы и Федерация волейбола области и волейбольный спортивный клуб "Энергетик", которым также руководит Анатолий Годаль.

Судя по дате последней публикации в Твиттере «Протона-Саратов», картинки, призывающие к отставке Годаля, размещены в официальном аккаунте клуба уже пару дней. То. что аккаунт официальный, подтверждает ссылка на него на официальной странице "Протон-Саратов" Вконтакте.

Страница клуба Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU