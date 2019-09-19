Саратовский суд оштрафовал коллекторов за излишнее давление

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-19T15:22:03+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области оставил в силе решение о назначении штрафа московского коллекторского агенства в размере 50 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, наказание определено за настойчивое внимание к должнику, переговоров более раза в сутки, двух в неделю и более восьми раз в месяц.

Однако коллекторы за неделю пять раз набрали номер гражданина. С решением суда организация не согласилась и попыталась обжаловать его, однако приговор оставили таким же.

ИСТОЧНИК KP.RU