2019-09-19T15:09:54+03:00
Общество

Прокурор Сергей Ломакин рассказал о нарушениях при реконструкции проспекта Кирова

Закончить ремонт планируют к середине октября
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 сентября, в Общественной палате Саратовской области прошло заседание комиссии по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной инфраструктуре на тему реконструкции проспекта Кирова.

Председатель комиссии Евгений Малявко рассказал присутствующим, что процесс ремонта главной пешеходной улицы города вызывает негодование у жителей.

Прокурор Сергей Ломакин отметил нарушения правил благоустройства при работах, угрозу безопасности пешеходов и рабочих.

Общественник Михаил Волков выразил свое недовольство работой мэрии. По его словам, на объекте так и не появился обещанный план движения для машин и рабочих. Также он напомнил слова представителей администрации о дежурстве ответственных лиц на проспекте Кирова. Михаил Волков считает, что таких людей на стройке нет.

Общественник поинтересовался у представителя ООО «КВС» сроком окончания работ. Местные бизнесмены опасаются, что сроки открытия проспекта Кирова сдвинутся из-за ремонта труб.

Замдиректора ООО «КВС» Михаил Сычев ответил — заниматься водопроводом закончат еще до 12 октября, что вызвало волну возмущения среди представителей палаты.

Горожане не понимают, как можно за три дня успеть доделать все остальные работы, ведь окончательный срок открытия приходится ровно на 15 число.

Глава комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Геннадий Свиридов уточнил — подрядчики обязаны закончить стройку именно до середины октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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