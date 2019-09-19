2019-09-19T14:38:37+03:00
Звезды

В ТЮЗе покажут кукольный спектакль - проект музея истории ГУЛАГа

Спектакль отмечен премией «Золотая маска»
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В сентябре Саратовский ТЮЗ примет на своей площадке проект московского музея истории ГУЛАГа

19 и 20 сентября с гастролями в Саратов приедет уникальный спектакль, отмеченный в прошлом году премией «Золотая маска», как лучшая постановка в театре кукол — мистерия «И дольше века длится день...» по произведению Чингиза Айтматова. Это совместный проект московского музея истории ГУЛАГа и творческого объединения «Таратумб», в котором кроме артистов и кукол заняты также подлинные музейные экспонаты. Спектакль можно будет увидеть на малой сцене ТЮЗа в 18.00.

Спектакль создан по одноименному роману Чингиза Айтматова. В его основе — судьба семьи, которую в 1953 году забросило в маленький станционный поселок среди бескрайней казахской степи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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