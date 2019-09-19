Тело пропавшего без вести жителя Саратова нашли у села Рыбушки

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-19T15:13:50+03:00

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В лесопосадках около трассы Саратов — Волгоград 18 сентября найдено тело пропавшего без вести мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп неподалеку от села Рыбушки отыскали сотрудники полиции и следственного комитета.

Ранее, 14 июня, 33-летний Александр Федотов ушел из дома в Заводском районе Саратова и не вернулся. Родственники написали заявление в полицию, после чего была организованы его поиски.

Следователи осмотрели место, где был найден труп, начала проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU