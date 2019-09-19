Жительница Саратова оплатила штрафы за нетрезвую езду после запрета покидать страну
На исполнении во Фрунзенском районном отделе судебных приставов г. Саратова находилось производство о взыскании административного штрафа.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Ее обязали отдать 30 тыс. рублей и запретили ближайшие 1,5 года подходить к рулю автомобиля.
Однако добровольно отдавать деньги она не захотела, после чего в отношении нее вынесли постановление о запрете совершения регистрационных действий с принадлежащим ей автомобилем, а также запретили выезжать за пределы страны.
Принятые меры застаивли должницу оплатить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU