В Саратове 14-летняя девочка выпала с шестого этажа
Сегодня, 19 сентября, в Заводском районе Саратова на улице Ленина,5 14-летняя девочка выпала с высоты шестого этажа дома.
Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, прибывшие медики госпитализировали ребенка в детскую областную больницу.
Фото Облспаса
По данным специального корреспондента "КП-Саратов", девочка получила тяжелые повреждения, многочисленные переломы, закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние расценивается как критическое.
На месте работали сотрудники Облспаса, врачи «скорой помощи» сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU