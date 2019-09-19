2019-09-19T14:13:37+03:00
Происшествия

В Саратове 14-летняя девочка выпала с шестого этажа

Она получила травмы
Дарья Вострикова
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Фото ОблспасаФото Облспаса
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Сегодня, 19 сентября, в Заводском районе Саратова на улице Ленина,5 14-летняя девочка выпала с высоты шестого этажа дома.

Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, прибывшие медики госпитализировали ребенка в детскую областную больницу.

Фото Облспаса

Фото Облспаса

По данным специального корреспондента "КП-Саратов", девочка получила тяжелые повреждения, многочисленные переломы, закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние расценивается как критическое.

На месте работали сотрудники Облспаса, врачи «скорой помощи» сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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