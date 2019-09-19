В Саратовской области в 10 раз снизилась госпитализация с подозрением на мышиную лихорадку
Советник министра здравоохранения Александр Колоколов рассказал корреспонденту «КП-Саратов» о ситуации с заболеваемостью мышиной лихорадкой в регионе.
По его словам, в больницы стало поступать меньше пациентов с подозрением на ГЛПС.
Так, за последние сутки в медучреждения доставлено всего пять человек с характерными симптомами, а в мае этот показатель был в 10 раз больше.
Отметим, что по состоянию на 19 сентября с подозрением на «мышиную лихорадку неясной этиологии» в больницах находятся 70 человек. Число поступивших к врачам снижается с каждым днем.
Напомним, всего с начала мая диагноз «мышиная лихорадка» подтвердился у более чем 1,5 тыс.человек.
ИСТОЧНИК KP.RU