В Саратовской области в 10 раз снизилась госпитализация с подозрением на мышиную лихорадку

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-19T14:30:54+03:00

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Советник министра здравоохранения Александр Колоколов рассказал корреспонденту «КП-Саратов» о ситуации с заболеваемостью мышиной лихорадкой в регионе.

По его словам, в больницы стало поступать меньше пациентов с подозрением на ГЛПС.

Так, за последние сутки в медучреждения доставлено всего пять человек с характерными симптомами, а в мае этот показатель был в 10 раз больше.

Отметим, что по состоянию на 19 сентября с подозрением на «мышиную лихорадку неясной этиологии» в больницах находятся 70 человек. Число поступивших к врачам снижается с каждым днем.

Напомним, всего с начала мая диагноз «мышиная лихорадка» подтвердился у более чем 1,5 тыс.человек.

ИСТОЧНИК KP.RU