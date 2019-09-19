В Ершове мужчина избил квартирантку

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-19T13:44:47+03:00

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В Ершове Саратовской области вынесен приговор 57-летнему мужчине, которого признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину приговорили к штрафу.

В суде было установлено, что мужчина сдавал квартиру 35-летней женщине, сотруднице полиции. Днем 10 июля женщина пришла домой и обнаружила владельца жилья спящим и пьяным. Попытавшись его разбудить, она нарвалась на грубость. Более того, мужчина избил ее по голове и туловищу, а потом сбежал.

Пострадавшая вызвала полицию и обратилась за медицинской помощью. Оказалось, что у нее закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся, а также возместил моральный вред и затраты на лечение.

Суд назначил ему штраф в сумме 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU