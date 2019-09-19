Газета Калининского района «Народная трибуна» празднует 90-летний юбилей

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-19T12:45:59+03:00

Всего за эти годы в свет вышел 15741 выпуск

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Районная газета Калининского района Саратовской области «Народная трибуна» сегодня, 19 сентября, отмечает свой юбилей.

Ровно 90 лет назад в 1929 году вышел в свет первый номер под названием «В боях за колхозы», тогда сам район назывался не Калининским а Баландинским. Потом издание выходило под именем «Сталинец», а в 1950 году сменила название на «Зарю коммунизма», которое просуществовало до 1962 года.

«Народная трибуна» «всегда жила одной жизнью со страной… Все 90 лет газета являлась проводником идей власти», - сказано в редакционной передовице праздничного номера.

Всего за 90 лет истории свет увидел 15741 выпуск районки.

«КП-Саратов» поздравляет коллег с юбилеем!

ИСТОЧНИК KP.RU