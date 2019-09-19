2019-09-19T12:36:19+03:00
Происшествия

В Саратове сотрудник депо в судорогах упал с тепловоза

Мужчину доставили в городскую клиническую больницу
Дарья Вострикова
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Следователи проводят проверку по факту травмирования 42-летнего мойщика-уборщика подвесного состава сервисного локомотивного депо «Саратов».

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте, по версии следствия 18 сентября в 13:55 гражданин вытирал дизельное помещение тепловоза, однако у него начались внезапные судороги.

Работник упал на бетонный пол, откуда его доставили в первую городскую клиническую больницу с множественными повреждениями тела.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и коллег пострадавшего.

Обстоятельства произошедшего выясняются, после проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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