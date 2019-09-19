В Саратове сотрудник депо в судорогах упал с тепловоза
Следователи проводят проверку по факту травмирования 42-летнего мойщика-уборщика подвесного состава сервисного локомотивного депо «Саратов».
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте, по версии следствия 18 сентября в 13:55 гражданин вытирал дизельное помещение тепловоза, однако у него начались внезапные судороги.
Работник упал на бетонный пол, откуда его доставили в первую городскую клиническую больницу с множественными повреждениями тела.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и коллег пострадавшего.
Обстоятельства произошедшего выясняются, после проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU