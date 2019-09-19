Саратовские спортсмены стали призерами чемпионата России по парусному спорту

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-19T12:09:11+03:00

В главном соревновании принимают участие почти 200 человек

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В Тольятти с 13 по 19 сентября проходит чемпионат России по парусному спорту в семи олимпийских классах.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в главном соревновании принимают участие 187 яхтсменов из 32 городов России.

Среди саратовских спортсменнов «серебро» получили Людмила Дмитриева им Анастасия Щеглова, а Яна Стоколесова взяла бронзу. Анастасия Кабкова и Алина Журавкина получили 11 место.

ИСТОЧНИК KP.RU