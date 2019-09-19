2019-09-19T12:06:19+03:00
Экономика

С начала года в Саратовской области добыли один миллион тонн нефти

80% добычи приходится на три предприятия
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Фото с сайта Минпрома Саратовской областиФото с сайта Минпрома Саратовской области
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На месторождениях, расположенных в Саратовской области, с начала текущего года добыт один миллион тонн нефти. Об этом сообщили "КП-Саратов" в министерстве промышленности и энергетики региона.

Как и годом ранее, это произошло во второй декаде сентября. Напомним. в 2018 году добыча нефти с газовым конденсатом достигла в Саратовской области 1,5 миллиона тонн или 109% к уровню 2017 года.

Тройку крупнейших по объёмам добычи нефти предприятий составляют ПАО НК «РуссНефть», ООО «ЛукБелОйл», ООО «ЮКОЛА-нефть». На долю этих предприятий приходится свыше 80% от суммарной добычи нефти в регионе по итогам восьми месяцев 2019 года.

Всего добычу жидких углеводородов в 2019 году ведут 25 предприятий на территории 22 районов Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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