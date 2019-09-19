В Саратове мужчина угрожал продавцу и порезал ножом кассира в магазине
Обстоятельства произошедшего выясняются
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Сегодня, 19 сентября, в саратовском магазине «Спутник» на 2-м Соколовогорском проезде,6 по предварительным данным 30-летний мужчина ранил ножом кассира торговой точки.
Кроме того, неадекватный посетитель угрожал физической расправой продавцу магазина.
Прибывшие сотрудники ДПС и полиции задержали мужчину. На месте также работают следователи, выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU