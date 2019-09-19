2019-09-19T11:39:22+03:00
Происшествия

Сотрудница телефонной компании в Саратове передавала постороннему данные о звонках

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело о нарушении конституционных прав гражданина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено в отношении 38-летней женщины.

По версии следствия, с марта по апрель 2019 года сотрудника компании сотовой связи фотографировала сводку о входящих и исходящих телефонных звонках гражданина. При этом у нее не имелось соответствующего разрешения или решения суда. Снимки женщина отправляла третьему лицу через интернет.

Нарушение было выявлено сотрудниками УФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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