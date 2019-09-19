Сотрудница телефонной компании в Саратове передавала постороннему данные о звонках
Возбуждено уголовное дело
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело о нарушении конституционных прав гражданина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено в отношении 38-летней женщины.
По версии следствия, с марта по апрель 2019 года сотрудника компании сотовой связи фотографировала сводку о входящих и исходящих телефонных звонках гражданина. При этом у нее не имелось соответствующего разрешения или решения суда. Снимки женщина отправляла третьему лицу через интернет.
Нарушение было выявлено сотрудниками УФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU