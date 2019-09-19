В Пугачевском районе парень угнал у мужчины иномарку

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-19T11:35:59+03:00

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Полиция Пугачевского района раскрыла угон у 32-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 24 на 25 марта неизвестные забрали его Daewoo Nexia, припаркованную у дома №3/23 на улице Сенницы в Пугачеве.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU