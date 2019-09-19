В Пугачевском районе парень угнал у мужчины иномарку
Автомобиль вернули владельцу
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Полиция Пугачевского района раскрыла угон у 32-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 24 на 25 марта неизвестные забрали его Daewoo Nexia, припаркованную у дома №3/23 на улице Сенницы в Пугачеве.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU