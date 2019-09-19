В Саратове женщина выманила у пенсионерки 5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-19T11:09:41+03:00

Она потратила похищенное на себя

Изменить размер текста: A A

Полиция Заводского района раскрыла мошенничество в отношении 78-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестная унесла из ее квартиры на Миллеровской улице 24 января 5 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказалась 37-летняя жительница поселка Красный Текстильщик.

Женщина призналась, что потратила деньги на себя, на нее завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU