В Саратове женщина выманила у пенсионерки 5 тыс. рублей
Она потратила похищенное на себя
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Полиция Заводского района раскрыла мошенничество в отношении 78-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестная унесла из ее квартиры на Миллеровской улице 24 января 5 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказалась 37-летняя жительница поселка Красный Текстильщик.
Женщина призналась, что потратила деньги на себя, на нее завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU