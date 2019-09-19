Облизбирком Саратовской области лишился главы
Владимир Писарюк покинул пост главы избирательной комиссии Саратовской области.
Такое решение было утверждено на заседании облизбиркома 19 сентября. Эту информацию "КП-Саратов" подтвердили в облизбиркоме.
Вместо Писарюка временно исполнять обязанности главы облизбиркома остался заместитель Юрий Брызгалин. Однако в течении 10 дней, то есть до конца сентября, необходимо избрать нового председателя. Заседание комиссии по определению кандидатов еще не назначено.
Ранее сообщалось, что Владимира Писарюка могут перевести на работу в один из районов Саратовской области. Одной из возможных причин такого кадрового решения называлась его историческая близость к Сергею Суровову, который в последнее время становился участником ряда скандалов.
ИСТОЧНИК KP.RU