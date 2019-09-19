2019-09-19T10:45:55+03:00
Происшествия

В Аткарске сельчанин украл с карты женщины свыше 25 тыс. рублей

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Полиция Аткарского района раскрыла кражу у 51-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 7 по 17 мая неизвестный снял с ее банковской карты свыше 25 тыс. рублей.

Выяснилось, что 7 мая с ее платежного средства переводил деньги 27-летний безработный житель села Широкое.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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