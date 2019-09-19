В Саратове прожженый рецидивист украл и продал велосипед

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-19T10:06:10+03:00

Мужчина сейчас уже находится в СИЗО

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Полиция Кировского района раскрыла угон велосипед из подъезда дома на улице Зарубина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, сумма ущерба составила 29 тыс. рублей.

Вчера, 18 сентября, выяснилось, что к преступлению причастен 26-летний рецидивист, который признался, что продал чужой транспорт неизвестному.

Мужчина уже находится в СИЗО за кражу, мера пресечения в отношении него не изменялась.

ИСТОЧНИК KP.RU