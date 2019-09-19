В Саратове прожженый рецидивист украл и продал велосипед
Мужчина сейчас уже находится в СИЗО
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Полиция Кировского района раскрыла угон велосипед из подъезда дома на улице Зарубина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, сумма ущерба составила 29 тыс. рублей.
Вчера, 18 сентября, выяснилось, что к преступлению причастен 26-летний рецидивист, который признался, что продал чужой транспорт неизвестному.
Мужчина уже находится в СИЗО за кражу, мера пресечения в отношении него не изменялась.
ИСТОЧНИК KP.RU