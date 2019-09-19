Жителю Маркса предъявлено обвинение за изнасилование 20-летней давности

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-19T09:47:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи завели уголовное дело на 45-летнего рецидивиста из Маркса.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 20 июня 1999 года 25-летний молодой человек увидел троих несовершеннолетних девочек, которые сидели в аллее на лавочке.

Подойдя к компании, он рассказал, что якобы встречается с возлюбленной, родители которой против союза. Парень попросил одну из девочек пойти с ним, чтобы позвать свою половинку из дома, та согласилась.

Уведя девочку в безлюдное место, мужчина, угрожая насилием, повалил ее на землю, изнасиловал и скрылся.

Обо всем случившемся девочка рассказала родителям, которые обратилась в полицию.

Однако долгое время злоумышленник оставался неизвестным. Найти предполагаемого насильника помогло развитие криминалистики и достижения генетической экспертизы.

После правильного изъятия биологических следов преступника его ДНК поставили на геномный учет.

В 2017 году мужчина снова совершил изнасилование и был задержан. У него взяли биологические образцы, ДНК которого совпадало с тем самым, которое было выявлено после преступления в 1999 году.

Гражданину предъявлено обвинение, расследование дела продолжается.

Примечательно, что сейчас мужчина уже отбывает наказание в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU