Школьников в Саратовской области снабдят шлемами виртуальной реальности и квадрокоптерами

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-19T09:45:47+03:00

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Безопасности жизнедеятельности, технологии, математике, информатике по новым методикам будут обучаться школьники в центрах образования цифрового и гуманитарного профиля – «Точка роста» на базе школ в отдаленных селах Саратовской области.

Центры «Точка роста» созданы в 65 школах 38 муниципальных районов Саратовской области по национальному проекта «Образование»,

Минпросвещения России выделило субсидию из федерального бюджета на создание центров «Точка роста» - 101,4 млн рублей, к ним добавлены еще 2 млн рублей областных средств.

- Марафон открытия 65 «Точек роста» состоится 24 сентября в 11.00 по местному времени. Все школы уже завершили ремонт помещений в соответствии с типовым дизайн-проектом центров «Точка роста» и в настоящее время получают новое оборудование – цифровую и компьютерную технику, квадрокоптеры, ноутбуки, VR-шлемы, 3D-оборудование и технологическое оборудование для обучения по оказанию первой медицинской помощи, - рассказали КП-Саратов» в минобразе Саратовской области.

Центры представляют собой ученический класс, где будут проходить учебные занятия по предметам технология, математика и информатика, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности с зонами для работы с ручным инструментом и для работы с 3D оборудованием. Второе помещение И класс коворкинга, включающего шахматную гостиную и медиазону, зону проектной деятельности. Он будет роль центра общественной жизни школы.

В центрах оборудованы специальные классы для занятий

Уже известны планы по развитию сети центров «Точки роста». В 2020-2022 годах Саратовская область получит субсидию на 172 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 42 центра в 2020 году, 75 – в 2021 году, 55 – в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU