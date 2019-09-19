Жительница Саратова украла у бывшего парня золотые серьги
Гражданка призналась в содеянном
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В полицию Волжского района с заявлением о краже обратился 63-летний мужчина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 30 июля бывшая сожительница его умершего сына зашла в дом на 4-м Масленниковом проезде и украла 2 тыс. рублей, а также золотые сережки.
Предполагаемую воровку задержали, ей оказалась 47-летняя женщина, которая призналась, что взяла чужое.
Деньги она потратила на себя, а украшения сдала в ломбард.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU