В Петровском районе женщина взяла у пенсионерки деньги в долг и обманула
Гражданка находится под следствием
Изменить размер текста:
Полиция Петровского района раскрыла мошенничество в отношении 71-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, к пенсионерке пришла женщина на вид 35-40 лет и попросила дать в долг 15 тыс. рублей, однако отдавать их в планах у гостьи не было.
В случившемся правоохранители узнали от 42-летней жительницы Петровска.
Выяснилось, что к преступлению причастна следственно-арестованная 31-летняя жительница Энгельса.
На нее завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU