В Петровском районе женщина взяла у пенсионерки деньги в долг и обманула

СЕГОДНЯ 08:31 2019-09-19T08:31:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Петровского района раскрыла мошенничество в отношении 71-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, к пенсионерке пришла женщина на вид 35-40 лет и попросила дать в долг 15 тыс. рублей, однако отдавать их в планах у гостьи не было.

В случившемся правоохранители узнали от 42-летней жительницы Петровска.

Выяснилось, что к преступлению причастна следственно-арестованная 31-летняя жительница Энгельса.

На нее завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU