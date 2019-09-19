2019-09-19T08:31:20+03:00
Происшествия

В Петровском районе женщина взяла у пенсионерки деньги в долг и обманула

Гражданка находится под следствием
Дарья Вострикова
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Полиция Петровского района раскрыла мошенничество в отношении 71-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, к пенсионерке пришла женщина на вид 35-40 лет и попросила дать в долг 15 тыс. рублей, однако отдавать их в планах у гостьи не было.

В случившемся правоохранители узнали от 42-летней жительницы Петровска.

Выяснилось, что к преступлению причастна следственно-арестованная 31-летняя жительница Энгельса.

На нее завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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