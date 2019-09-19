В Саратове мужчина зарезал брата во время ссоры из-за жилья

СЕГОДНЯ 07:41 2019-09-19T07:43:05+03:00

Суд отправил его в колонию на семь лет [фото]

Изменить размер текста: A A

В Саратове вынесен приговор 47-летнему жителю поселка Красный Октябрь.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в убийстве брата.

Установлено, что вечером 21 июня браться распивали алкоголь дома у подсудимого. 30-летний брат высказал старшему претензии по поводу жилплощади — мол, тот живет в квартире, доставшейся от бабушки, когда он сам вынужден ютиться у тетки.

Мужчины поссорились, младший принялся оскорблять старшего, за что тот четыре раза ударил его ножом в живот и грудь.

Фото СУ СКР по Саратовской области

После этого убийца выбросил нож в мусорный контейнер и ушел к сожительнице. Несколько дней тело пролежало в квартире, пока не пришли родственники и не обнаружили труп. На тот момент злоумышленник уже сам явился в полицию и во всем сознался.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Суд отправил его в колонию общего режима на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU