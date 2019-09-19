В Саратове мужчина зарезал брата во время ссоры из-за жилья
В Саратове вынесен приговор 47-летнему жителю поселка Красный Октябрь.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в убийстве брата.
Установлено, что вечером 21 июня браться распивали алкоголь дома у подсудимого. 30-летний брат высказал старшему претензии по поводу жилплощади — мол, тот живет в квартире, доставшейся от бабушки, когда он сам вынужден ютиться у тетки.
Мужчины поссорились, младший принялся оскорблять старшего, за что тот четыре раза ударил его ножом в живот и грудь.
Фото СУ СКР по Саратовской области
После этого убийца выбросил нож в мусорный контейнер и ушел к сожительнице. Несколько дней тело пролежало в квартире, пока не пришли родственники и не обнаружили труп. На тот момент злоумышленник уже сам явился в полицию и во всем сознался.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Суд отправил его в колонию общего режима на семь лет.
ИСТОЧНИК KP.RU