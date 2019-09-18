В Саратовскую область не пустили 20 тонн подозрительного перца

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-18T14:41:17+03:00

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На 312 км трассы А-298 (Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград-Пристанное-Ершов-Озинки-Граница с Республикой Казахстан) инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области на фитосанитарном контрольном посту выявили нарушение фитосанитарных требований.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что из Республики Казахстан везли в РФ 20 тонн свежего перца без маркировки.

За это правонарушение виновника привлекли к административной ответственности, продукцию вернули обратно в республику.

ИСТОЧНИК KP.RU