В Саратовскую область не пустили 20 тонн подозрительного перца
Продукцию отвезли обратно
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На 312 км трассы А-298 (Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград-Пристанное-Ершов-Озинки-Граница с Республикой Казахстан) инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области на фитосанитарном контрольном посту выявили нарушение фитосанитарных требований.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что из Республики Казахстан везли в РФ 20 тонн свежего перца без маркировки.
За это правонарушение виновника привлекли к административной ответственности, продукцию вернули обратно в республику.
ИСТОЧНИК KP.RU