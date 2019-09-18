2019-09-18T14:31:54+03:00
Происшествия

В Советском районе юноша угнал автомобиль своего знакомого

Молодой человек выпил
Дарья Вострикова
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Суд признал 18-летнего жителя поселка Советское в угоне.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в конце июня 2019 года парень пришел в гости к знакомому, взял с полки ключи от его машины, завел автомобиль и ехал в село Степное.

Парня не смутили протесты жены владельца легковушки, остановить его смогли лишь полицейские.

Молодой угонщик попытался скрыться, но у него ничего не удалось.

Ранее подсудимый неоднократно привлекался к уголовной ответственности и за три месяца до преступления вышел из тюрьмы, поэтому его обязали провести год в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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