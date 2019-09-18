2019-09-18T14:34:30+03:00
Общество

Мэрия Саратова меняет свою структуру

Изменения касаются комитетов землепользования и градостроительства
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Мэрия СаратоваМэрия СаратоваФото: Екатерина Семенова
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Саратовская мэрия планирует изменить свою структуру. Изменения касаются комитетов, которые ответственны за выдачу документов в сфере землепользования и градостроительства.

Сейчас вопросами связанными с землей занимается комитет по управлению имуществом, а вопросами в сфере градостроительства комитет по градостроительству и архитектуре.

Планируется, что управление градорегулирования будет выведено из состава комитета по градостроительству и архитектуре и введено в состав комитета по управлению имуществом города Саратова.

Комитет по архитектуре включит в себя управление по наружной рекламе и художественному оформлению, получит функцию городского комитета по управлению имуществом - сможет переводить жилые помещения в нежилые и наоборот, а также следить за сохранением объектов историко-культурного наследия местного значения. Все это сделано, чтобы предоставлением земельного участка, и рассмотрением документов для выдачи разрешения на строительство занималось одно подразделение.

- Это взвешенное и хорошо продуманное решение, не несущее в себе революционных изменений, касающееся внутренних изменений муниципалитета, - решили, тем не менее, прокомментировать грядущие изменения в пресс-службе администрации.

В мэрии подчеркнули, что инициатором данного проекта является глава города Михаил Исаев, который и внес указанный документ на рассмотрение депутатов Саратовской городской Думы.

При этом сам градоначальник на этой неделе находится в отпуске. Очередное заседание городских депутатов пройдет 26 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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